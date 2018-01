Kopenhagen/Oslo — Nach einer durchzechten Silvesternacht stieg ein Norweger, Mitte 40, im dänischen Kopenhagen in ein Taxi. Er wollte einfach nur nach Hause — allerdings nicht etwa in ein nahegelegenes Hotel oder zu Freunden. Nein. Seinen Rausch wollte er im eigenen Bett ausschlafen — und ließ sich dafür ins 600 Kilometer entfernte Oslo kutschieren.

Polizei weckte Zechpreller auf

Der Taxifahrer fackelte nicht lange und trat ordentlich ins Gas. In einer knapp sechsstündigen Fahrt ging es für ihn über Dänemark und Schweden bis in die Hauptstadt Norwegens, wo er seinen Fahrgast vor dessen Haustür absetzte. Der dürfte den Langstrecken-Trip genutzt haben, um seinen Rausch auszuschlafen — denn die Fahrtkosten in Höhe von umgerechnet 1850 Euro wollte er plötzlich nicht mehr bezahlen. Er ließ den Taxler einfach zurück und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung.

En beruset mann satte seg inn i en taxi i København i 2017??

Ankom Abildsø i 2018?? Forlot taxien uten å betale.



Vi fant mannen sovende hjemme i senga si. Han er nå våken, og gjør opp for seg. #Oslo

— OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 1. Januar 2018

Dann kam es für den Dänen gleich doppelt bitter: Die Batterie seines Autos gab noch an Ort und Stelle den Geist auf. Weil er sich nicht anders zu helfen wusste, rief er die Polizei an. Diese fanden den Zechpreller wenig später schlafend im Bett vor und machte den kuriosen Vorfall auf Twitter publik. Der Mann sei jetzt wach und bereit, die offene Rechnung zu begleichen, hieß es in dem Tweet. Und dank eines Pannenhelfers konnte der Taxifahrer wenig später mit vollem Börserl auch seine Heimfahrt antreten. (tst)