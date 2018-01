Pukhet – Schier verstörende Szenen spielten sich vergangene Woche am Flughafen Pukhet in Thailand ab. In der Abflughalle wartete ein Amerikaner (27) auf seinen Flug ins südkoreanische Incheon. Plötzlich entblößte sich der Mann und lief wie Gott ihn schuf durch den Flughafen. Dabei schrie er wirres Zeug, durchwühlte Geschäfte und zerstörte sämtliche Gegenstände. Dann schien er die Kontrolle über sich selbst vollständig verloren zu haben und bewarf Schaulustige mit seinen Fäkalien.

Die Menschen ergriffen angewidert die Flucht. Eine Augenzeugin schilderte gegenüber „The Sun“: „Das war das Erschreckendste und zugleich Ekelhafteste was ich jemals erlebt habe. Ich habe Sicherheitsabstand gehalten, weil ich Angst hatte, dass er auf jemanden losgeht.“

Von mehreren Securities zu Boden gerungen

Schließlich brauchte es sechs Sicherheitsbeamte, um den Mann niederzuringen. Um der Situation Herr zu werden zerrten sie ihn in einen abgeschiedenen Bereich, wo sich der Amerikaner immer noch nicht beruhigen wollte. Polizisten legten dem 27-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn mit auf die Wache.

Dort kam er langsam wieder zu Sinnen und hatte eine Erklärung für seinen Ausbruch parat. Er habe zu viel Viagra geschluckt und sei deshalb durchgedreht. Der Mann entschuldigte sich und will für den entstandenen Schaden aufkommen. Seine Reise durfte er vorerst allerdings nicht fortsetzen – die Polizei brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er medizinisch und psychiatrisch untersucht werden soll. (tst)