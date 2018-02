Wien — Als „Stinkeflug" hat die niederländische Zeitung „De Telegraaf" den Transavia-Flug Nummer HV-6902 von Dubai nach Amsterdam bezeichnet. Der Grund: Ein älterer Passagier furzte wiederholt. Sehr zum Ärger seiner Sitznachbarn, die ihn zunächst aufforderten, damit aufzuhören. Schließlich fühlten sich die Niederländer derart von den Pupsen des Mannes gestört, dass sie das Flugpersonal beauftragten, sich um den Fluggast zu kümmern.

Doch statt die Gemüter zu beruhigen, verschlimmerte sich die Lage. Es folgten Wortgefechte und Rangeleien, in die offenbar auch zwei junge Schwestern in der gleichen Reihe mit einbezogen wurden. Schließlich verwarnten die Flugbegleiter im Namen des Kapitäns die Streithähne — nicht aber den „Furzenden". Da auch die Warnung nichts half, entschieden sich die Piloten schließlich für eine außerplanmäßige Zwischenlandung in Wien. Dort kamen zwei Polizisten mit Hunden an Bord und führten die zwei Holländer und die beiden Frauen ab. Der Niederländer Alfred Dekker teilte ein kurzes Video des Zwischenfalls auf Twitter.

Passagiers die er door de Polizei uit zijn gehaald. 4tal uitte bedreigingen naar medepassagiers en crew. #hv6902 2/2 pic.twitter.com/fqLBOqeZwN

— Alfred Dekker (@pr8sport) 12. Februar 2018

Ohne Anzeige wurde das Quartett wenig später zwar wieder freigelassen, die Billigairline erteilte aber allen vier Streithähnen ein lebenslanges Flugverbot. Der furzende Mann durfte hingegen seinen Flug nach Amsterdam fortsetzen.

Frauen verklagen Transavia, Airline zum Dialog bereit

Das wollen zumindest die beiden Frauen nicht auf sich sitzen lassen. Sie kündigten an, man werde sich vor Gericht gegen das Verhalten der Fluggesellschaft wehren. „Wir haben überhaupt nichts getan. Wir kannten die Männer nicht. Wir hatten nur das Pech, in der gleichen Reihe zu sitzen", sagte die betroffene Jus-Studentin Nora L. gegenüber niederländischen Medien. Um ihren Rückflug nach Hause mussten sich die verwiesenen Passagiere selbst kümmern.

Die Crew habe von Anfang an ein „bizarres Verhalten" an den Tag gelegt und die Konfrontation gesucht. Die Studentin fragt sich, ob es an ihrer Herkunft liege, dass die Besatzung sie des Flugzeugs verwiesen habe. „Denken sie, dass alle Marokkaner Probleme verursachen?"

Man müsse für Sicherheit sorgen, verteidigte ein Sprecher von Transavia indes das Verhalten der Flugbegleiter. „Wenn Passagiere ein Sicherheitsrisiko darstellen, wird sofort interveniert. Dafür sind die Angestellten ausgebildet worden", zitiert „De Telegraph" den Sprecher. Transavia wolle sich jedoch mit der Studentin und ihrer Schwester für ein Gespräch treffen: „Bei einer solchen Eskalation gibt es immer zwei Seiten der Geschichte. Wir würden gerne ihr Erlebnis hören."

Wissenschafter: Furzen über Wolken ist gesund

Laut einer medizinischen Studie scheint der furzende Mann übrigens alles richtig gemacht zu habe. Im „New Zealand Medical Journal" schreiben Forscher, dass das Pupsen über den Wolken gesund ist. Denn der Druck, den Flugpassagiere in den Ohren spüren, macht sich auch im Magen-Darm-Trakt bemerkbar. Durch den niedrigen Luftdruck würden sich die Gase im Darm zusätzlich ausdehnen, schreiben die Wissenschafter.

Ein unterdrückter Furz kann zu Schmerzen und im schlimmsten Fall auch zu erhöhtem Puls- und Blutdruck und einer ernsthaften Darmerkrankung führen. Daher der Rat der Wissenschafter: Ruhig immer alles rauslassen. (TT.com)