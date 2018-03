Kuala Lumpur — Die Mensa einer Schule im malaysischen Teil der Insel Borneo hatte am Donnerstag einen ungewöhnlichen Gast: eine Elefantendame. Erschreckte Lehrer und Schüler der SMK Telupid-Schule in der Kleinstadt Beluran sichteten das Tier am frühen Morgen, wie lokale Medien berichteten. Bei dem Zwischenfall sei aber niemand verletzt worden, sagte der Polizeichef von Beluran.

Auf Videos war zu sehen, wie das Tier durch eine Tür auf der einen Seite des Gebäudes hereinkam und auf der anderen Seite wieder herauslief. Es handelte sich nicht um das erste Ereignis dieser Art. Ein Herde von insgesamt 20 Elefanten treibt derzeit ihr Unwesen in der Gegend um Beluran. Am Tag zuvor waren bereits zehn Elefanten auf das Gelände der örtlichen Polizeistation gelangt. Zum Glück habe es auch bei diesem Vorfall keine Verletzten gegeben, wie es hieß. Ein Team von Rangern versuchte, die Elefanten zurück in den Wald zu locken und von Farmen und menschlichen Siedlungsgebieten fernzuhalten. (APA/dpa)