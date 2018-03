Von Miriam Hotter

Wildschönau – Die Wildschön­au ist in vielerlei Hinsicht einzigartig: 1946 wurde dort der erste Sessellift Tirols gebaut. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist der „Krautinger“, ein Schnaps, der ausschließlich in dem Bergbauerntal gebrannt wird. Die Gemeinde hat aber noch eine weiter­e Besonderheit zu bieten, die sogar für Aufsehen im deutschen Fernsehen gesorgt hat: ein Auto, das auf Ketten über die Pisten brettert.

In der kürzlich ausgestrahlten RTL2-Sendung „Grip – das Motormagazin“ war das Fahrzeug eines von insgesamt drei „verrückten Schneemobilen“, die von Moderator Helge Thomsen getestet wurden. Nach Probefahrten mit jedem einzelnen lautet sein Fazit: Das Wildschönauer Gefährt rangiert auf seiner persönlichen Hitliste ganz oben.

Erfinder des ungewöhnlichen Fahrzeuges ist Martin Schrattenthaler: Kfz-Mechanikermeister, Hobby-Bastler, Tüftler. Einer, der Nägel mit Köpfen macht, wenn es darauf ankommt. Das beweist allein sein Einsatz, als es darum ging, an der Sendung teilzunehmen. „Als ich das Angebot bekommen habe, war das Schneemobil noch längst nicht fertig“, erzählt der Kfz-Mechanikermeister. Ihm blieben nur sieben Wochen, um das Fahrzeug fertig zu stellen. Gas geben war angesagt. „Mit der Hilfe meines Sohnes habe ich es zum Glück geschafft.“ Mit anderen Worten: Aus einem herkömmlichen Ford Ka wurde rechtzeitig eine 70 PS starke Pistenraupe.

Die Idee dazu entstand bereits vor vielen Jahren, erzählt Schrattenthaler. „Früher, als ich noch mit kleinen Pistenmaschinen gehandelt habe, ist mir aufgefallen, dass sie keinen Komfort wie ein Auto bieten.“ Das zu ändern wurde zur persönlichen Herausforderung des leidenschaftlichen Hobby-Bastlers.

Die Idee war geboren. Nun galt es sie auch umzusetzen. „2001 habe ich den Ford Ka gekauft“, erinnert er sich an die Anfänge. Viele Winter vergingen, bis aus dem Auto nach und nach jenes Gerät entstand, das sich Schrattenthaler vorstellte.

Das Auto dient quas­i als Kabine der Pistenraupe. Das Innere blieb im Großen und Ganzen unverändert. Allerdings tauschte Schrattenthaler das Lenkrad gegen zwei Hebel aus. „Wie in einem Panzer“, erklärt Schrattenthaler. Am Motor wurde nichts gemacht. Allerdings brachte der Wildschön­auer zusammen mit seinem Sohn zwei spezielle Getriebe an. „Normalerweise hat ein Ford Ka nur ein Frontgetriebe.“

Die Ketten haben die beiden Männer ebenfalls selbst gebaut. Insgesamt hat Schrattenthaler neben zig Arbeitsstunden rund 30.000 Euro in seine Erfindung investiert.

Und es hat sich gelohnt. Die Nachfrage sei groß, so Schrattenthaler. Ziel sei es, irgendwann mehrere Schneemobile herzustellen und verkaufen zu können. „Vor allem für Jäger und Hüttenwirte könnte das Schneemobil von Interesse sein, da sie auf Forstwegen unterwegs sind und das Auto mit zwei Metern Breite dafür perfekt geeignet ist.“

Schrattenthalers Schneemobil könnte theoretisch auch eine Straßenzulassung bekommen. Die Voraussetzung: Die Ketten müssten aus Gummi sein. Aber auch das sei nur eine Frage der Zeit, ver­sichert Schrattenthaler. Und dass er seine Pläne auch in die Tat umsetzt, hat er ja bewiesen.