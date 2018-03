Bad Kleinkirchheim - Ein zwei Kilogramm schwerer Felsbrocken hat am Sonntag gegen Mittag die Lichtkuppel am Flachdach eines Hauses in der Kärntner Gemeinde Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal) durchschlagen. Laut Polizei hatte sich der Stein zuvor im steilen Gelände hinter der Pension gelöst und kam auf einem Bett in einer Wohnküche zu liegen. Es waren mehrere Personen im Raum, verletzt wurde niemand. (APA)