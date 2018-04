Mainz – Die Polizei glaubte zunächst an einen Aprilscherz: Am Sonntag gegen 4 Uhr wählte ein Mann den Notruf, weil er in einem Pub in der Mainzer Innenstadt eingeschlossen wurde. Den Beamten schilderte der 32-Jährige, dass er auf der Toilette eingeschlummert sei und die Schließung des Lokals verschlafen habe.

„Auch wenn man es meinen könnte, es war kein Aprilscherz“, heißt es in der Meldung der Mainzer Polizei. Die Beamten verständigten schließlich den Wirt des Pubs, der den Mann aus seiner misslichen Lage befreite. (APA/AFP)