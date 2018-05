Achenkirch — Ein gekentertes Boot, oder ein Wohnwagen, der in den See gerollt ist? Für Fragen solcher Art sorgte bei etlichen Spaziergängern am Sonntag ein sonderbares Vehikel im Achensee. Alarm schlug schließlich ein Gast im Gasthaus Gaisalm und meldete gegen 13.30 Uhr eine Person in einem angeblich gekenterten Boot am Achensee. Sofort rückten nach Alarmierung die Freiwilligen Feuerwehren von Achenkirch und Achental, der Rettungsdienst samt Einsatzleiter, die beiden Hubschrauber „Heli 4" und „Libelle Tirol" sowie die Wasserrettung Achensee zum genannten Einsatzort aus.

Dort angekommen, konnte nur ein „schwimmender Wohnanhänger mit Bootsfunktion" entdeckt werden. Es wurde die Gegend dennoch genauestens abgesucht, ein gekentertes Boot wurde aber nicht gefunden. Mit den Worten „Lieber einmal zu oft alarmiert werden, man weiß ja nie, was sein kann" kommentierte ein Retter den Einsatz, der zugab, er habe so ein „Boot" am Achensee bisher noch nie gesehen. (TT)