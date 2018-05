Singapur, Pjöngjang, Washington — Der Gipfel zwischen den USA und Nordkorea in Singapur wird möglicherweise zur Folge haben, dass es künftig eine Donald-Trump- und eine Kim-Jong-un-Orchidee gibt. In dem südostasiatischen Stadtstaat hat es Tradition, dass Staatschefs und andere wichtige Besucher eine Orchidee mit ihrem Namen bekommen.

Die Gäste dürfen die Blumen dann auch mit nach Hause nehmen — was allerdings sowohl in Washington als auch in Pjöngjang Schwierigkeiten bereiten könnte. Die tropischen Pflanzen sind nicht winterhart.

Im Internet gibt es bereits eine rege Diskussion mit den verschiedensten Vorschlägen, wie eine Dendrobium Donald Trump und eine Dendrobium Kim Jong-un (so die wissenschaftlichen Namen) aussehen könnten. Darunter sind auch einige ziemlich exotische Gewächse. Offiziell ist noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob die beiden eine eigene Blume bekommen. Der Gipfel findet am 12. Juni statt.

I hope we have an ugly ass orchid in the back, we can dust off to present. It's difficult with orchids as they are so gorgeous but here's a couple of candidates. pic.twitter.com/f2FyAjGqFC

— mirax (@miraxpath) 10. Mai 2018





Die Tradition spiele eine wichtige Rolle beim Aufbau von bilateralen Beziehungen, heißt es auf der Webseite der Nationalparks Singapurs. Seit 1956 seien mehr als 200 Orchideen als freundschaftliche Geste nach Staatsoberhäuptern und Amtsträgern benannt worden.

Im Orchideengarten von Singapur, der nach eigenen Angaben größten Orchideensammlung der Welt, stehen zum Beispiel eine Nelson-Mandela-und eine Angela-Merkel-Orchidee. Auch nach dem ehemaligen UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sowie Prinz William und Herzogin Kate wurden Pflanzen benannt. Insgesamt gibt es etwa 1.000 Orchideengattungen mit bis zu 30.000 Arten. (APA/dpa)