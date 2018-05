Herdecke – Aus Angst vor Dieben hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Herdecke während eines Volksfestes am langen Himmelfahrtswochenende die Kennzeichen von Streifenwagen abgeschraubt. Eine Sprecherin bestätigte am Montag die Aktion. In früheren Jahren hätten Unbekannte bei dem Fest von Polizei-Fahrzeugen Kennzeichen abmontiert, während die Beamten auf Streife waren. Deshalb hätten die Kollegen zur Selbsthilfe gegriffen.

Die Nummernschilder lagen sichtbar im Innenraum der Streifenwagen – Kennzeichenklau gab es so in diesem Jahr natürlich nicht. Dennoch werde die Aktion wohl einmalig bleiben, betonte die Sprecherin. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte laut Bild-Zeitung nämlich wenig begeistert reagiert. „Das mag für dieses Jahr ein pragmatischer Ansatz gewesen sein. Aber die Botschaft der Polizei muss auch immer sein: Wir handeln konsequent“rt die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe einen Reul-Sprecher. Die Verantwortlichen sollten für das nächste Jahr nach alternativen Lösungen suchen. (dpa)