Freiburg – Eltern haben bei einer Pause auf einem Autobahnparkplatz an der Autobahn 5 bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ihre achtjährige Tochter vergessen. „Mutter und Vater hatten sich auf den jeweils anderen verlassen und gedacht, dass das Kind auf dem Rücksitz angeschnallt war“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Freiburg. Erst nach einigen Minuten auf der Autobahn entdeckten die Eltern, dass ihre Tochter fehlte. Sie alarmierten die Polizei.

Die Beamten konnten schnell weiterhelfen: Eine Autofahrerin hatte die 8-Jährige, die verzweifelt nach Mama und Papa suchte, bereits auf dem Parkplatz bemerkt und ebenfalls die Polizei gerufen. Sie kümmerte sich um die Kleine bis die Polizei eintraf. Bei der anschließenden Familienzusammenführung klärte sich der Vorfall auf: Nach Aussage der Eltern soll die Achtjährige ein „allgemein ruhiges Kind sein“, sodass sowohl die 50-Jährige Mutter als auch der 51-Jährige Vater davon ausgegangen waren, dass die Kleine auf der Rückbank saß.

Der Polizeisprecher wertete den Vorfall als „speziell“. Da das Vergessen von den Eltern aber plausibel erklärt werden konnte, werde nicht gegen die Eltern ermittelt, sagte der Sprecher. Die Familie konnte ihre Fahrt am Samstag Richtung Stuttgart fortsetzen. (dpa)