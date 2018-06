Leutasch – Ein kurioser Diebstahl wurde am Donnerstag der Polizei in Seefeld gemeldet. Laut Polizeibericht wurde am Tag zuvor eine Eingangstür eines Beherbergungsbetriebes in Leutasch im Wert eines vierstelligen Betrages entwendet.

Der Hausbesitzer berichtete heute der Tiroler Tageszeitung Online, dass es sich dabei keinesfalls um Diebstahl handle. Er selbst habe die Tür ausgebaut, um sie reparieren zu lassen. Der Mieter habe daraufhin eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei gemacht.

Laut Hausbesitzer sei die Tür auch nicht so wertvoll, wie im Polizeibericht angegeben. Die Tür sei alt und mittlerweile auch schon wieder eingebaut. Dem kuriosen Missverständnis der beiden geht laut Hausbesitzer ein langer Streit voraus. (vags)