Von Helmut Mittermayr

Reutte – Die Sackhütte ist keinem großen Personenkreis bekannt. Sie befindet sich vom Hotel Forelle am Plansee aus „gesehen“ knapp hinter dem Bergrücken auf der gegenüberliegenden Seeseite und ist vom Seewinkel aus in einem einstündigen Aufstieg über das Sacktal zu erreichen. Die Hütte liegt auf 1600 m auf Reuttener Gebiet, gehört aber der Gemeinde Heiterwang. Diese hat sie an die Bergfreunde Heiterwang verpachtet. Ab und zu wird sie vom Hubschrauber mit Essen und Getränken eingedeckt. An diesen Vorräten labten sich kürzlich Einbrecher.

Mittwoch machten sich Simon und Angelika Weirather mit zwei Kindern auf den Weg zur Hütte. Die Überraschung war groß, als sie bei der Ankunft feststellten, dass ein Fensterladen aufgebrochen und ein Fenster mit Stein und Ast aufgekeilt worden war. Unbekannte waren in die Sackhütte eingedrungen und hatten es sich gemütlich gemacht, wie an den benutzten Betten erkennbar war. Altbürgermeister Rudolf Fröhlich, Angelikas Vater, wundert sich, „was für ein ,G’sindel‘ jetzt schon in die Berge geht“.

Die Täter waren auch hungrig und durstig. Sie hatten sich Gulasch in der Pfanne gewärmt und Bier „gezwitschert“. Eine gute Kinderstube scheint sich mit krimineller Energie gepaart zu haben. Drum will ihnen Angelika Weirather „nicht nur das Schlechteste nachsagen“, wie sie lächelnd anmerkt. Denn nach dem Schmaus wurde fein säuberlich der Abwasch gemacht. Nur die Kinder hätten bemängelt, dass die Pfanne nicht sauber ausgeputzt war, schmunzeln die Erwachsenen. Und ernst weiter: „Das Geschirrtuch war noch feucht. Sie dürften nicht lange vor uns da gewesen sein.“ „Besser für sie“, witzelt Fröhlich über seinen kräftig gebauten Schwiegersohn Simon, „mit ein wenig Folter hätten wir schon alles erfahren.“

Weirather als Profilerin: „Es waren zwei, ganz klar. Zwei Gläser, zwei Teller, zwei Löffel waren benutzt. Und sie müssen schmächtig gewesen sein, da sie sich durch die Luke zwängen konnten.“ Anzeige bei der Polizei wurde erstattet. „Leider haben wir das nicht sofort gemacht, sonst wäre ein Hubschrauber aufgestiegen, sagten die Beamten.“ Denn auch ein teures Fernglas wurde gestohlen.