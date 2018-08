Von Wolfgang Otter

Brixlegg, Kirchbichl – Die Situation war unklar, auch was die Gefahr betraf: Die Brixlegger Familie Kirchebner hatte ihren Urlaub in Südafrika verbracht. Die Koffer standen gerade wenige Tage wieder im Keller, als der Brixlegger die angsteinflößende Entdeckung machte. Eine schwarze Schlange schlängelte sich da über den Boden. „Wir wussten nicht, ob es nicht eine Schlange war, die wir als blinden Passagier aus Südafrika mitgebracht haben“, erzählt Klaus Kirchebner. Damit war auch nicht klar, ob es sich um ein hochgiftiges Tier handelt. Der Mann rief die Feuerwehr zu Hilfe. Die rückte mit einer Wärmebildkamera an, um dem rund 60 bis 70 Zentimeter langen Reptil auf die Spur zu kommen. Im Bereich des Fensters wurde sie fündig. „Aber es war auch für uns im ersten Moment nicht klar, um welche Schlangenart es sich handelt“, erzählt Kommandant Richard Schwarzenberger. Daher wurde das Tier in „besonnener Vorgangsweise eingefangen“, wie der Kommandant betont. Nach Abklärung mit dem Alpenzoo stand fest: Es handelt sich um eine Ringelnatter, die mittlerweile wieder in einem nahen Feuchtgebiet Frösche jagen darf. Der zeitnahe Fund zur Heimkehr aus dem Urlaub war ein Zufall.

„Schlangeneinsätze sind schon eher etwas Ungewöhnliches und kommen vielleicht viermal im Jahr vor“, erzählt Bezirksfeuerwehrkommandant Hannes Mayr. Er würde keine Schlangen einfangen: „Aber es finden sich dann immer ein paar Kameraden, die es machen.“ So richtig ausgerüstet sei man aber nicht, räumt der Bezirkskommandant ein. Feste Handschuhe, Stiefel und eine Greifzange müssten reichen. Aber wenn die Situation ganz haarig erscheint, werden Experten hinzugezogen, erklärt Mayr.

Mit drei bis vier Schlangeneinsätzen für die Feuerwehren im Bezirk im Jahr ist heuer eigentlich bereits der Schnitt erreicht. Auch die Bruckhäusler Feuerwehr (Gemeindegebiet Kirchbichl) musste nämlich in den vergangenen Wochen bereits zwei Schlangen in Häusern einfangen. Beide waren in Wohnungen im Erdgeschoß gekrochen. „Wir hatten vor zwei Jahren einen Einsatz mit einer Schlange, da wussten wir nicht, um welche Art es sich handelt, da haben wir noch einen Experten hinzugezogen. Diesmal war es ganz eindeutig, dass es Ringelnattern sind“, sagt Kommandant Andreas Acherer. In beiden Fällen glaubt er, dass es die Nähe der Häuser zum Wald war, die zum tierischen Besuch geführt hatte.

Die Häufung in den vergangenen Tagen ist Zufall, wie Gernot Pechlaner vom Innsbrucker Alpenzoo erklärt. „Ganz im Gegenteil – wir bekommen bislang weniger Anfragen oder Tiere angeliefert als in den Jahren zuvor“, sagt er. Es ist auf alle Fälle gut, immer abzuklären, um welche Schlangenart es sich handelt.

Schlangen sind nicht die einzigen tierischen Einsatzgründe für die Feuerwehrmänner. Aber man nehme mittlerweile Abstand vom Entfernen der Wespennester, „das überlassen wir den Kammerjägern, außer es ist Gefahr in Verzug“, erklärt Mayr.