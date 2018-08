New York - Zwei Ziegen haben den U-Bahn-Verkehr in New York für mehrere Stunden gestört. Die schwarzweißen Tiere waren am Montag auf die oberirdischen Gleise der Linie N in Brooklyn gelaufen, wie die New Yorker Verkehrsbetriebe mitteilten. Daraufhin musste die Linie umgeleitet werden. Die New Yorker Polizei fing die Ziegen ein und brachte sie in ein Tierheim.

Rund zwei Stunden später lief der U-Bahn-Verkehr wieder normal. Woher die Ziegen kamen und wie sie auf die Gleise gelangten, war vorerst unklar. Medien zufolge könnten die Tiere von Fleischmärkten ausgebüchst sein, die sich in der Nähe befinden. Wenn dem so ist, hat ihnen ihr frecher Ausflug wohl das Leben gerettet.

Update: The #NYPD says these goats were tranquilized and sent to an animal care center after they ended up along the N line tracks in #Brooklyn on Monday afternoon. Officials said service was not affected. Photos via NYPDTransit/Twitter and NYCTSubway/Twitter. pic.twitter.com/rYavIFm8SK

— Spectrum News NY1 (@NY1) 20. August 2018

Für die New Yorker Verkehrsbetriebe sei es eine Premiere gewesen, dass Ziegen für Störungen im U-Bahn-Verkehr sorgen, hieß es. (APA/dpa)

Update: Jon Stewart, the ? herder? The former host of the @TheDailyShow, seen on the left, helped get 2 goats to an animal shelter upstate Monday. The goats traveled along the N line tracks in #Brooklyn in the afternoon. It's not clear how they got there. Video: Farm Sanctuary. pic.twitter.com/iUur2H8a6g

— Spectrum News NY1 (@NY1) 21. August 2018