Stainach-Irdning — Ein Fahrgast der ÖBB ist am Mittwoch mit einem Pferd in einen Zug gestiegen. Er fuhr mit dem Haflinger am Vormittag mit dem REX 3415, der von Stainach-Irdning in der Steiermark nach Attnang-Puchheim in Oberösterreich verkehrt. Gesichtet wurde das Duo rund um die Station Bad Goisern, sagte ÖBB-Sprecherin Julianne Pamme.

Andere Fahrgäste fotografierten Mensch und Tier und stellten die Bilder auf Twitter. Die Fotos wurden unter anderem von der Bahn selbst retweetet. „Nachahmung wird nicht emFOHLEN", rieten die ÖBB in einem Tweet. Die Bahn erfuhr erst durch die online gestellten Bilder von der tierischen Fahrt. „Wir hoffen, dass dies eine einmalige Sache bleibt und keine Nachahmungstäter findet", sagte Pamme. Die Bahn sei nämlich für die Sicherheit aller Fahrgäste verantwortlich und Pferde könnten gefährlich werden, etwa bei plötzlichen Bremsmanövern.

Laut den Bestimmungen der ÖBB können kleine und ungefährliche Tiere in Zügen der ÖBB in geschlossenen und sicheren Behältnissen unentgeltlich mitgenommen werden. Für Hunde sind Maulkorb, Leine und Ticket erforderlich. In den Behindertenpass eingetragene Assistenzhunde fahren kostenlos im Zug mit. (APA)