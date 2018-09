Utah — Ungewöhnlicher Umzug: In den Uinta Mountains im US-Bundesstaat Utah werden kleine Forellen per Flugzeug in ihr neues Zuhause gebracht — beziehungsweise geworfen. Was auf den ersten Blick aussieht wie Tierquälerei, hat jedoch einen ganz anderen Sinn.

Denn die Naturschützer der Utah Division of Wildlife Resources stocken auf diese Weise den Bestand in den Bergseen auf. Der Lufttransport habe Vorteile, da die Seen auf andere Weise nur sehr schwer zu erreichen seien. Außerdem sei es viel stressfreier für die Fische, denn beim Landtransport sei die Überlebenschance geringer. Hier liege sie bei 95 Prozent. (TT.com)