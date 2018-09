Steyr/Enns – Die oberösterreichische Polizei hat am Dienstag einen Erstklassler, der sich verirrt hatte, seiner Mutter wohlbehalten zurückgebracht. Der sechsjährige Rumäne war in der Nähe von Enns (Bezirk Linz-Land) allein in einen Linienbus gestiegen. Am Bahnhofsparkdeck in Steyr wurde kurz nach 12 Uhr die Exekutive verständigt, wie diese berichtete.

Der Schüler konnte nicht sagen, woher er kam, sein Name auf dem Federpennal half den Beamten schließlich weiter. Als sie bei ihm daheim nachfragten, kam heraus, dass der Bub bis 16 Uhr im Hort sein hätte sollen und darum seiner Mutter zu Mittag auch nicht abging. (APA)