Berlin – Die ARD-Talkerin Anne Will (50) und ihre Partnerin Miriam Meckel (49) haben sich das Jawort gegeben. „Ja, wir haben geheiratet“, bestätigte das Paar über Wills Management. Einem Bericht der „Bunten“ zufolge fand die Trauung am Freitag in Düsseldorf statt. Die „Bunte“ hatte am Samstag zuerst über die Hochzeit berichtet.

Will und Meckel sind seit vielen Jahren zusammen. 2007 machten die beiden Journalistinnen ihre Beziehung öffentlich und halten ihr Privatleben seither weitgehend unter Verschluss. Anne Will führt eine nach ihr benannte Polit-Talkshow in der ARD, Miriam Meckel ist Chefredakteurin der „Wirtschaftswoche“. (dpa)