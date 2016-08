Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Gene Wilder ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Montag in seinem Haus im US-Staat Connecticut. Das berichteten die Nachrichtenagentur AP und das Branchenmagazin „Variety“ unter Berufung auf den Neffen des Schauspielers.

Wilder wurde demnach 83 Jahre alt - anderen Quellen zufolge war er erst 81. In den 1970er und 1980er Jahren zählte er zu den bekanntesten Komikern Hollywoods. Mit skurrilen Komödien wie „Frankenstein Junior“, „Is‘ was, Sheriff?“ und „Die Glücksjäger“ sowie als Willy Wonka in „Charlie und die Schokoladenfabrik“ brachte er Millionen Zuschauer zum Lachen. (APA/dpa)