Berlin - Zehn Tage nach dem Tod Extremsportlers Hannes Arch hat sich seine Freundin mit einem emotionalen Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Die Stuntfrau und frühere „Germany's next Topmodel"-Kandidatin Miriam Höller schrieb bei Facebook: „Es ist mit Worten nicht zu erklären, was in einem vorgeht, wenn man seine zweite Hälfte von jetzt auf gleich nicht mehr bei sich hat."

Arch war in der Nacht zum 9. September bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der 48-Jährige hatte einen Transportflug zu einer Hütte im Großglocknergebiet in Kärnten unternommen, als es nach Angaben der Polizei zu dem Unfall kam. Höller war seit sechs Jahren mit Arch zusammen. Immer wieder trat das Paar bei öffentlichen Veranstaltungen auf.

„Er hat mir die Wurzeln gegeben, die ich mir gewünscht hatte und die Flügel die ich benötigte."