Los Angeles – „Unüberbrückbare Differenzen“ – die klassische Begründung, wenn eine Hollywood-Ehe in die Brüche geht. Und auch Angelina Jolie hat auf dem Formular genau da das Kreuz gemacht, als sie am Montag die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt in Los Angeles beantragte. Die Schauspielerin habe „die Entscheidung zum Wohle der Familie“ getroffen, ließ ein Anwalt Jolies die Welt wissen.

Was genau dahinter steckt? Das Promi-Portal TMZ will von einer Quelle aus Jolies Umfeld erfahren haben, dass ihr Pitts „Umgang“ mit den sechs Kindern des Paares nicht gefallen hätte. Sie habe es satt, dass ihr Ehemann Gras und Alkohol konsumiere. Dazu soll er noch ein „Aggressionsproblem“ haben – und deshalb befürchte sie, dass es für die Kinder gefährlich werden könnte. Dazu passt, dass die 41-Jährige das Sorgerecht für Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox beantragt hat. Brad Pitt soll den Unterlagen zu Folge nur ein Besuchsrecht bekommen.

Brad Pitt selbst äußerte sich am Dienstag in einem Statement gegenüber dem US-Magazin People: „Ich bin sehr traurig darüber, aber am wichtigsten ist nun das Wohl unserer Kinder.“ Aus dem Umfeld des 52-Jährigen will TMZ wissen, dass der Schauspieler in den vergangen Tagen immer wieder seine Noch-Ehefrau inständig gebeten habe, mit der Scheidung „wie Erwachsene“ umzugehen und sie so unauffällig wie möglich über die Bühne zu bringen.

Dagegen habe sie nun mit ihrem Vorgehen „Erde verbrannt und den Eindruck erweckt, er sei ein schlechter Vater“. Pitt sei sauer auf seine Noch-Ehefrau und sorge sich um die Kinder. „Sie hat gerade die Hölle losgelassen“, soll er den Quellen zufolge gesagt haben. Äußerungen gegenüber der Website könnten nun Munition für einen anstehenden Scheidungskrieg im Hause Jolie/Pitt liefern. Dabei hatten beide Seiten darum gebten, die Privatsphäre der Familie „in dieser schweren Zeit“ zu wahren.

Spekulationen, wonach eine „dritte Person“ Auslöser für die Scheidung sein soll, wiesen Insider gegenüber dem Promiportal jedoch zurück. In US-Medien kursierte das Gerücht, Brad Pitt wäre während der Dreharbeiten zu seinem neuesten Film „Allied – Vertraute Fremde“ seiner Filmpartnerin Marion Cotillard zu nahe gekommen. Laut New York Post soll Jolie sogar einen Privatdetektiv auf ihren Ehemann angesetzt haben.

Eigentlich nicht verwunderlich: Schließlich kamen sich die 41-Jährige und Pitt selbst bei Dreharbeiten näher. Als sie 2004 für „Mr. & Mrs. Schmid“ vor der Kamera standen, war Pitt noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Ein Jahr später wurde diese Ehe geschieden. Jolie und Pitt wareten zehn Jahre, ehe sie sich im Sommer 2014 das Ja-Wort gaben. Angelina Jolie war zuvor mit Jonny Lee Miller („Elementary“) und Billy Bob Thornten verheiratet. (smo)