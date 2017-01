Innsbruck – Kürzlich besuchte BM Christine Oppitz-Plörer in Pradl ein ganz besonderes Ehepaar: Otto und Irmgard Kern sind bereits seit 65 Jahren verheiratet, sie feierten unlängst ihr eisernes Hochzeitsjubiläum. Kennen gelernt haben sich die beiden beim Skifahren im Halltal. „Ich hatte eigentlich schon vorher ein Auge auf Irmgard geworfen, sie war ein fesches Mädel“, erinnert sich Otto Kern. Am Berg bemerkte auch Irmgard ihren Otto. 1954 übersiedelten die beiden in die gemeinsame Wohnung in Innsbruck. Dort leben sie seitdem – zuvor mit ihren beiden Kindern, später zu zweit. Verbunden hat die beiden stets ihre Leidenschaft für den Sport: Ob Skifahren, Langlaufen oder Wandern – Otto und Irmgard Kern verbrachten viel Zeit an der frischen Luft. „Passen Sie aufeinander auf, dann komme ich in zweieinhalb Jahren zu Ihrer steinernen Hochzeit sehr gerne wieder“, meinte BM Oppitz-Plörer zum Abschied. (TT)