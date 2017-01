Hamburg – Weil ihr rund zwei Meter Körpergröße zu viel waren, hat sich Dragqueen Olivia Jones operativ die Beine verkürzen lassen, wie sie in einem Interview der Bild-Zeitung vom Montag sagte. Diese gibt den Größenverlust mit rund sechs Zentimetern an. „Ich fand mich schon lange ein paar Zentimeter zu groß, ich hatte eine falsche Körperhaltung wie eine Giraffe“, so Jones, hinter der der Hamburger Travestiekünstler Oliver Knöbel (47) steckt. Ursprünglich war die OP als rein medizinischer Eingriff geplant: Jones wollte ihre ungleich langen Beine anpassen lassen. Sie habe dann „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“ und gleich beide Beine verkürzen lassen. (dpa)