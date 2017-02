Waidring - Die „Nummer 1 vom Wienerwald“ ist wieder in den Hafen der Ehe geschippert: Wolfgang Ambros hat am Freitag am Standesamt in seinem Tiroler Wohnort Waidring seine Lebensgefährtin Uta Schäfauer (51) geheiratet. Als Trauzeuge von Ambros fungierte sein Freund Heinz Kienpointner - der frühere Langzeit-Bürgermeister von Waidring.

Die 64-jährige Austropop-Legende machte kein großes Tamtam um die Trauung. Geladen war nur der engste Familien- und Freundeskreis von „Wolferl“.

Waidring ist schon seit Jahrzehnten einer der Lebensmittelpunkte des gebürtigen Niederösterreichers. Seit dem Jahr 2010 hat Ambros sogar seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde im Pillerseetal.

Für Ambros ist es die zweite Ehe. Bis 2012 war er 32 Jahre lang mit Margit verheiratet. 2013 kam es zur Trennung von Lebensgefährtin Anne Reger. Der Beziehung entsprangen 2010 die Zwillinge Rosalie und Sebastian.

In den vergangenen Jahren hatte der Austropopper immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jänner 2014 musste er sich an der Innsbrucker Klinik einer Operation am Rücken unterziehen. Seitdem ist Ambros meistens mit Gehstock in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Das hinderte Österreichs Musiklegende aber nicht am fleißigen touren. Ab 7. März ist es wieder soweit. Dann folgt eine ausgedehnte Tour mit über 50 Konzerten. Nach einigen Auftritten in Deutschland stehen ab Mai bei „Ambros pur! Vol. V“ die Österreichtermine auf dem Programm. (TT.com)