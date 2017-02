Los Angeles – Die US-Justiz ermittelt seit fast 40 Jahren gegen den Regisseur Roman Polanski (83, „Der Pianist“, „Tanz der Vampire“) wegen eines Sexualverbrechens. Nun ist in dem Fall eine weitere Anhörung vor dem Obersten Gericht in Los Angeles angesetzt. Der Termin soll am 24. Februar stattfinden, wie die Gerichtssprecherin Mary Hearn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Es liege ein Antrag von Polanskis Anwalt Harland Braun vor, bisher unter Verschluss gehaltene Aussage-Mitschriften zu veröffentlichen. Es gehe um eine Aussage des damaligen US-Staatsanwalts Roger Gunson, der das Missbrauchsverfahren gegen Polanski im Jahr 1977 leitete, wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet. Braun hoffe, dass der Justizstreit endgültig beigelegt werden könne. Das würde Polanski eine mögliche Rückkehr in die USA ermöglichen.

Der polnisch-französische Filmemacher hatte damals zugegeben, Sex mit einer 13-Jährigen gehabt zu haben, den Vorwurf einer Vergewaltigung aber zurückgewiesen. Polanski verbrachte 42 Tage unter psychiatrischer Beobachtung und floh aus Angst vor einer längeren Gefängnisstrafe 1978 unmittelbar vor der Urteilsverkündung nach Frankreich und betrat die USA seitdem nie wieder.

Das Gericht in den USA hat wiederholt die Auslieferung des Starregisseurs verlangt. In der Schweiz wurde er vor einigen Jahren verhaftet und stand acht Monate unter Hausarrest, bis das Land 2010 das Auslieferungsgesuch der USA ablehnte. Die jetzt 53 Jahre alte Betroffene hat mehrmals gesagt, dass sie Polanski verziehen habe. Sie setzte sich auch für eine Einstellung des Verfahrens ein. (dpa)