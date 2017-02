Wien – Goldie Hawn wird den Opernball am 23. Februar in Wien in einem Kleid des US-Modelabels Badgley Mischka besuchen. „Ich kenne das nicht, aber das sagt nichts“, räumte Gastgeber Richard Lugner am Samstag gegenüber der APA ein.

Lugner selbst wird heuer übrigens ohne private Begleitung an seiner Seite den Ball besuchen. „Ich gehe alleine“, meinte der Baumeister. Ursprünglich wollte er mit seiner Tochter Jacqueline zum Fest kommen, doch „ist sie leider pressescheu“. Seine ehemaligen Partnerinnen kommen hingegen nicht infrage. „Ich muss mich da einschränken, sonst glauben wieder alle, ich bin mit ihnen zusammen“, erklärte Lugner.

Hawn wird morgen, Sonntag, von Los Angeles nach London fliegen. Am Dienstag landet die 71-jährige US-Schauspielerin in Wien. (APA)