Innsbruck – Tirols Vorzeige-Hotelier Otto Plattner ist am Samstag verstorben. Der 1928 in Zirl geborene Vollblut-Gastronom erwarb 1989 das renommierte „Hotel Europa“ am Innsbrucker Hauptbahnhof und führte das einzige Fünf-Sterne-Haus in der Landeshauptstadt bis zum Verkauf im Jahr 2007.

Er war langjähriger Präsident der Original Tiroler Kaiserjägermusik. Das Land Tirol würdigte seine Verdienste heuer mit der Verleihung des Ehrenzeichens. (TT)