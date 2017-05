London - Großbritanniens Prinz Philip (95) hat angekündigt, ab Herbst von allen offiziellen Verpflichtungen zurückzutreten. Das gab der Buckingham-Palast am Donnerstag in London offiziell bekannt.

Königin Elizabeth II. (91) will ihren Verpflichtungen hingegen weiter nachkommen. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Donnerstag mit. "Ihre Majestät wird das volle Programm ihrer offiziellen Verpflichtungen fortführen mit der Unterstützung der königlichen Familie."

Zuvor hatte der Buckingham-Palast seine Mitarbeiter kurzfristig zu einem dringenden Treffen zusammengerufen.

In britischen Medien war wegen des recht kurzfristig angesetzten Treffens spekuliert worden, ob es der 91-jährigen Queen Elizabeth II. oder ihrem Mann Prinz Philip schlecht gehen könnte.

Prinz Philip: Bekannt für ungeschickte Sprüche Prinz Philip (95) ist für seine manchmal ungeschickten Sprüche bekannt. Eine Auswahl: - "Die Philippinen müssen halb leer sein - ihr seid alle hier in unseren Krankenhäusern." (Im Februar 2013 laut BBC beim Besuch in einem Londoner Krankenhaus zu einer Krankenschwester von den Philippinen) - "Bewerft ihr euch immer noch gegenseitig mit Speeren?" (Frage von Prinz Philip an einen Ureinwohner bei einer Australien-Reise nach einem Bericht der Londoner Abendzeitung Evening Standard vom 1. März 2002) - "Wie schaffen Sie es, die Einheimischen lange genug vom Alkohol fernzuhalten, damit sie die Prüfung schaffen?" (Soll er 1995 einen Fahrlehrer in Schottland laut BBC gefragt haben) - "Wenn ihr noch länger hier bleibt, bekommt ihr Schlitzaugen." (1986 bei einem China-Besuch laut BBC zu britischen Studenten in Peking) - "Willkommen, Herr Reichskanzler." (1997 zum damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl)

Die Queen hat zwar in den vergangenen Monaten zahlreiche Ehrenämter an ihre Familie abgegeben, ist aber nach wie vor auf zahlreichen Terminen und wirkt für ihr Alter erstaunlich rüstig. Prinz Philip, der im Juni 96 Jahre alt wird, hatte am Mittwoch einen Cricketclub besucht und zeigte sich dort bestens gelaunt. (TT.com, APA, dpa)