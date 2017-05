Von Sophia Weimer, dpa

London – Die ewige Trauzeugin wird selbst zur Braut: Pippa Middleton ist auch gut sechs Jahre nach der Hochzeit ihrer Schwester, Herzogin Kate, noch immer vor allem für diesen einen Auftritt bekannt. Damals, bei der royalen Hochzeit von Kate mit Prinz William, war sie Trauzeugin - und zog in einem atemberaubenden Kleid alle Blicke auf sich.

Pippa, die eigentlich Philippa Charlotte heißt und in bunten Blättern auch „Her Royal Hotness“ genannt wird, gilt als quirlig, partyfreudig und sportlich. Immer wieder wird sie von Fotografen beim Joggen gesichtet, zugunsten einer Herz-Stiftung nahm sie in den USA an einem insgesamt fast 5.000 Kilometer langen Staffel-Radrennen teil. Dass sie Ausdauer hat, bewies Middleton auch als Skitouren-Geherin auf der anspruchsvollen Haute Route in den französischen und Schweizer Alpen.

Mit ihrer Schwester Kate teilt Pippa nicht nur die Begeisterung für Sport, die beiden sehen sich auch sehr ähnlich. Beide haben eine ähnliche dunkle Haarpracht, eine schlanke Figur und einen ähnlichen Kleidungsstil. Vor allem zu Zeiten, als Kate noch keine Herzogin war, sah man sie oft gemeinsam auf Terminen und Partys.

Kritik und Spott

Nach der Hochzeit gab es aber auch immer mal Kritik und Spott: Britische Boulevardmedien mäkelten, Pippa sonne sich etwas zu sehr im Glanz ihrer Schwester, versuche aus dem Ruhm des Königshauses Profit zu schlagen. Sie veröffentlichte ein Jahr nach der großen royalen Hochzeit ein Party-Buch - „Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends“. Dort schrieb sie mit einer gewissen Selbstironie, dass sie ihre „Po-Pularität“ (wie mehrere Medien scherzten) wohl vor allem ihrer Verwandtschaft und ihrem Hintern zu verdanken habe. Trotzdem wurde das Buch ein Ladenhüter.

Ihre Begeisterung für die Organisation von Partys könnte Pippa aus dem Elternhaus haben. Wie auch Kate arbeitete sie im Online-Party-Geschäft der Eltern mit. Das mittlere Middleton-Kind besuchte in der Grafschaft Berkshire eine teure Privatschule. Danach studierte Pippa englische Literatur an der Uni im schottischen Edinburgh. Sie und Kate haben auch noch einen jüngeren Bruder namens James.

Apropos jüngerer Bruder: Viele Fans wünschten sich, dass wie die großen Geschwister auch Prinz Harry und Pippa ein Liebespaar werden könnten. Als im vergangenen Jahr Harrys Freundin Meghan vorgestellt wurde, kamen prompt Vergleiche zu Pippa auf. Berichte über Pippas Liebesleben gab es zur Genüge: Nach mehreren amourösen Abenteuern in Adelskreisen war sie länger mit einem Banker liiert. Vor den Traualtar tritt sie aber mit einem anderen: Bräutigam James Matthews ist Investmentbanker mit einem „exzellenten Geschmack für Ringe“, wie der Mirror mit Blick auf Pippas Verlobungsring schrieb.