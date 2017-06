Großbritanniens Prinzessin Anne kommt im Juni nach Wien. Sie wird am 23. Juni, an dem die Fete Imperiale, der Sommerball der Spanischen Hofreitschule, stattfindet, mit einem Preis gewürdigt, gab die Hofreitschule am Freitag in einer Presseaussendung bekannt. Auch die britische Dressurreiterin und dreifache Olympiasiegerin Charlotte Dujardin wird mit einer Medaille geehrt.

Prinzessin Anne wird den „Prix de l‘Ecole d‘Equitation Espagnole de Vienne“ am Nachmittag vor Beginn des Balls in der Spanischen Hofreitschule entgegennehmen. Die britische Prinzessin, die 1971 Europameisterin im Vielseitigkeitsreiten wurde, hatte zwei Jahre davor Unterricht an der Spanischen Hofreitschule genommen.

Der Preis wird in Form einer mit 12.527 Kristallen besetzten Lipizzaner-Statuette von Swarovski überreicht. Während Prinzessin Anne lediglich an der Preisverleihung teilnehmen wird, wird Dujardin im Anschluss als Ehrengast auf der Fete Imperiale erwartet. (APA)