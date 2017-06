London — Die deutsch-italienische Schauspielerin Anita Pallenberg ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichtet das Online-Portal der BBC unter Berufung auf eine enge Freundin Pallenbergs, die ihr Ableben auf Instagram bekannt gab. Zum Begriff wurde Pallenberg vor allem durch ihre Beziehung mit dem Rolling Stones-Gitarristen Keith Richards.

Rund um das Leben des Models und It-Girls, ihre Verbindung zu und Einfluss auf die Rolling Stones ranken sich zahlreiche Mythen. Aus ihrer langjährigen, turbulenten Beziehung mit Richards in den 1960er und 1970er Jahren entstammen drei Kinder.

Als Schauspielerin trat die 1944 in Rom geborene Pallenberg etwa im Science-Fiction-Klassiker „Barbarella" (1968) an der Seite von Jane Fonda, in Volker Schlöndorffs Literaturverfilmung „Michael Kohlhaas - der Rebell" (1969) oder in „Performance" (1970) zusammen mit Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger in Erscheinung. In den 1990er Jahren war sie als Modedesignerin aktiv. (APA)