Peking – Der frühere US-Basketball-Star Dennis Rodman hat am Samstag nach seinem fünftägigen Besuch in Nordkorea von einer „wirklich guten Reise“ gesprochen. Ob er zum wiederholten Mal auch Diktator Kim Jong-un getroffen habe, wollte der 56-Jährige gegenüber Journalisten in Peking nicht beantworten. „Ihr werdet es herausfinden“, sagte Rodman.

Der frühere NBA-Star hat dem isolierten, kommunistischen Land bereits mehrere Besuche abgestattet, zuletzt 2014. Damals hatte er seinem „Freund“, Machthaber Kim, zum Geburtstag ein Ständchen gesungen. Rodman wurde für sein Verhalten in der Heimat bereits mehrfach scharf kritisiert. „Jeder wird glücklich sein“, sagte der Exzentriker nun bei seiner Ankunft in Peking.

Ob er bei der Haftentlassung des US-Studenten Otto Warmbier eine Rolle gespielt habe, wollte Rodman nicht beantworten. Der 22-jährige Warmbier wurde nach 17 Monaten in nordkoreanischem Gewahrsam vergangene Woche mit schweren Beeinträchtigungen des Gehirns und laut Medizinern in einem Zustand „reaktionsloser Wachheit“ in die USA ausgeflogen. (APA, Reuters)