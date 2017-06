New York – Eine goldene Uhr von Jackie Kennedy, die sie von ihrem Schwager geschenkt bekommen hatte, sowie ein von ihr gemaltes Bild sind um rund 380.000 Dollar (rund 340.000 Euro) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Christie‘s am Mittwoch in New York mit.

Den Zeitmesser von Cartier hatte Prinz Stanislaw „Stas“ Radziwill 1963 der damaligen First Lady der USA geschenkt. Anlass war ein 50-Meilen-Marsch (80 Kilometer), den Präsident John F. Kennedy in Florida organisiert hatte.

Mit dem Marsch in Palm Beach wollte der Präsident seine Landsleute ermuntern, sich sportlich zu betätigen. Auf der Rückseite der Uhr ist in Erinnerung an den Lauf und dessen Start- und Endzeit eingraviert: „Von Stas für Jackie, 23. Februar 1963, von 02.05 bis 21.35 Uhr.“

Jackie Kennedy erwiderte das Geschenk mit einem Bild, das sie von dem Mann ihrer Schwester und einem Freund des Präsidenten, Chuck Spalding, malte. Das Gemälde zeigt die beiden, wie sie an dem Marsch teilnehmen. Die Signatur lautet: „23. Februar 1963, 02.05 bis 21.35 Uhr / Jackie für Stas in Liebe und Bewunderung“.

Auf vielen Fotos sei zu sehen, dass Jackie Kennedy die wertvolle Uhr trug, sagte John Reardon von Christie‘s. Die 50 Jahre alte Uhr sei in ungewöhnlich gutem Zustand. (APA/AFP)