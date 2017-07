Los Angeles — US-Popsängerin Lady Gaga (31) hat sich solidarisch mit ihrem britischen Musikerkollegen Ed Sheeran (26) gezeigt, der über Twitter-Hasskommentare geklagt hatte. Sheeran verdiene „Liebe und Respekt - genau wie alle Menschen", schrieb Gaga am Dienstag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account.

Dazu postete sie ein Selfie mit dem Sänger. Sie wünsche sich „positive und liebevolle" Internet-User, die „eine Online-Community erschaffen, die freundlich und kraftgebend ist statt hasserfüllt und gemein", schrieb die Sängerin weiter.

What an incredible talented artist I LOVE ED @teddysphotos deserves all our love and respect like all humans do. I wish all people on the internet would be positive and loving and apart of creating an online community that is kind and empowering, not hateful and mean. No reason to tear down an artist simply because they are on top. Work harder to be kinder everybody. That should be your first duty to humanity.

Sheeran („Shape of You") hatte der britischen Boulevardzeitung The Sun Anfang der Woche in einem Interview erklärt, den Kurznachrichtendienst Twitter nicht mehr aktiv nutzen zu wollen: Auf seinem Account würden künftig nur noch automatische Weiterleitungen von Instagram zu sehen sein.

Auf Twitter sei „nichts außer Menschen, die gemeine Dinge sagen". Vor allem Lady-Gaga-Fans hätten ihn massenhaft beleidigt, weil sie aus einem seiner Interviews fälschlicherweise eine Anspielung auf die Sängerin herausgelesen hätten, so Sheeran. (APA/dpa)