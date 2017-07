Von Max Strozzi

Kitzbühel – Jahrelang hatte der Unterhirzinger Hof in Kitzbühel für Schlagzeilen gesorgt. Zunächst aufgrund der Kunstgriffe, mit denen 2006 der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seine Gattin Fiona Pacifico Griffini-Grasser als Nicht-Bauern das Wohnrecht in dem als Edel-Domizil umgebauten Bauernhof erwirkten. So wurde 2006 unter anderem der Verwendungszweck geändert. Seither ist der Bauernhof kein Bauernhof mehr. In der aufgelassenen Hofstelle durfte sich das Promi-Paar schließlich ansiedeln. Später gipfelte der Streit um den Mietvertrag zwischen der Holzindustriellen-Familie Klausner als Eigentümer des Hofs und den prominenten Mietern in einem drohenden Rauswurf und einer Klage. Schließlich einigte man sich außergerichtlich, das Ehepaar Grasser durfte sein schmuckes Wunschdomizil bewohnen.

Miete muss die Familie Grasser nun nicht mehr zahlen. Denn vergangenen April hat Fiona Pacifico Griffini-Grasser – sie ist Schweizer Staatsbürgerin – der Holzfamilie Klausner den Unterhirzinger Hof samt 3000 Quadratmetern Grund um 11,8 Millionen Euro abgekauft, wie aus dem Kaufvertrag hervorgeht. Eigentümerin des Luxus-Anwesens ist Fiona alleine, Gatte Karl-Heinz Grasser scheint nicht als Eigentümer auf. Warum sie fast genau 10 Jahre nach der Causa den Hof gekauft hat? Sie fühle sich lange als Kitzbühelerin und hatte stets vor, den Hof irgendwann zu kaufen, ließ Fiona Pacifico Griffini-Grasser über Anwalt Hermann Holzmann ausrichten. Mit der Familie Klausner habe man sich vor Jahren ausgesöhnt. Sowohl Fiona als auch Karl-Heinz Grasser haben ihren Hauptwohnsitz im Unterhirzinger Hof.

Die jüngere Geschichte des mittlerweile aufgelassenen Bauernhofs gilt als Paradebeispiel für die Aushebelung der Tiroler Raumordnung und des landwirtschaftlichen Grundverkehrs. Die Geschehnisse im Zeitraffer: 1997 wollte ein Iraner den Hof kaufen. Das wurde ihm verboten, weil er kein Bauer war. Den Hof kaufte später die St. Johanner Holzunternehmerin und Bäuerin Margarethe Klausner. Das alte Haus wurde abgerissen, ein neues errichtet. Vom dem laut Baubescheid vorgeschriebenen Stall und der Melkkammer war allerdings nichts mehr zu finden, sehr wohl dagegen ausladende Wohnräume.

Als 2006 das Ehepaar Grasser als Nicht-Bauern in den umgebauten Hof einzog, verhängte BM Klaus Winkler ein Wohnverbot, das Grasser. damals Finanzminister, anfocht. Auf der Suche nach einem Schlupfloch wurde man fündig. Weihnachten 2006 änderte Winkler – kolportiert wurde auch ein Druck von „oben“ – den Verwendungszweck von „landwirtschaftliche Wohn- und Betriebsgebäude“ in ein „Wohngebäude im Freiland“. Dazu wurden landwirtschaftliche Flächen vom Hof abgetrennt. So wurde aus dem Bauernhof für Bauern ein für jeden bewohn- und kaufbarer Wohnsitz im Freiland.

„Die damaligen Vorgänge um die Auflösung und Verwendungszweckänderung waren abenteuerlich“, kritisiert Jurist und SPÖ-Klubdirektor Günther Hye. Er hatte 2006 eine Anfrage an den damaligen Wirtschafts-LR Hannes Bodner formuliert und darin die Causa Unterhirzinger als anonymes, fiktives Beispiel verpackt. Bodners Antwort: Wenn tatsächlich der Landwirt nur als Strohmann für einen Nicht-Landwirt aufgetreten ist und von Anfang an die Absicht bestanden habe, ein nichtlandwirtschaftliches Gebäude zu errichten, handle es sich um ein Umgehungsgeschäft, welches als nichtig anzusehen sei.

„Es ist zwar nachvollziehbar, die Nachnutzung von aufgelassenen Hofstellen zu Wohnzwecken zu ermöglichen, bevor man sie verfallen lässt“, sagt Hye. Die damaligen Vorgänge seien aber „ein Sündenfall der Politik“ gewesen, um die eigene Klientel zu bedienen. Dies entspreche nicht den raumordnerischen Zielen, zumal im Freiland nur landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gebäude stehen sollten. Hye: „Man hat damals einer kaufkräftigen Klientel ermöglicht zu wohnen. Filetstücke wie der aufgelassene Unterhirzinger Hof sind europaweit handelbar und erfahren enorme Wertsteigerungen.“