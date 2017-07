Kitzbühel – Er ist aus Kitzbühel kaum wegzudenken: Konrad Staudinger. Heute wird der dreifache Vater 90 Jahre alt. „Mir geht es gut. Ich werde meinen Geburtstag heute mit meiner Familie und Freunden feiern“, sagt Staudinger.

Sportlich gesehen ist Staudinger ein wahrer Tausendsassa: Als Eishockey-Spieler nahm er mit dem österreichischen Nationalteam nicht nur an zwei Weltmeisterschaften teil (1953 und 1957), sondern auch an den Olympischen Spielen 1956 im italienischen Cortina d’Ampezzo (10. Rang). Und dem nicht genug: Im Tennis wurde Staudinger fünfmal Meister im Doppel. Und auch als Fußballer in der Tiroler Auswahl und Golfer (bestes Handicap 8) machte er sich einen Namen.

Dabei deutete der Beginn seiner Berufslaufbahn keineswegs auf eine Sportler-Karriere hin. „Ich habe eine Friseurlehre gemacht“, erzählt der Mann mit den weißen Haaren und den buschigen Augenbrauen. Im Jänner 1945 wurde er allerdings zu den Gebirgsjägern nach Jugoslawien berufen. Im Juni desselben Jahres kehrte er aus dem Krieg zurück. „Da war ich noch keine 18 Jahre alt.“ Die Erinnerungen an diese Zeit sind noch ganz frisch.

„Konni“, wie er von seinen Freunden genannt wird, war seit jeher ein begeisterter Skifahrer. Und so kam es dazu, dass er 1951 die Skilehrerprüfung ablegte – der Beginn eines aufregenden Lebens mit Promis in Amerika. Aber der Reihe nach.

„Der Sigi Engl war Skischulleiter in Sun Valley. 1958 hat er zu mir gesagt, dass ich zu ihm kommen und dort unterrichten soll“, erzählt Staudinger, welcher die Chance ergriff und die Reise über den großen Teich antrat. Sun Valley wurde 50 Jahre lang zu seiner zweiten Heimat. Der Skiort war damals sehr populär bei den Stars dieser Zeit. „Wir wurden oft zu Partys eingeladen.“ Staudinger hat Hollywood-Größen wie Nathalie Wood, Robert Wagner, John Wayne und Gene Kelly kennen gelernt. Mit Clint Eastwood spielte er sogar Golf.

Heute genießt er seine Zeit in Kitzbühel. Wie man so fit bleibt? „Nicht rauchen, wenig Alkohol, aber dafür viel Wasser trinken.“ Und: Staudinger geht täglich in der Früh in den Schwarzsee schwimmen. „Von Mai bis Oktober.“ Selbst Temperaturen von 17 Grad halten ihn nicht von einem Sprung ins wahrlich kühle Nass ab. (miho)