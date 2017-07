Hamburg – Mit dem Zug aus Berlin sind Prinz William und Herzogin Kate am Freitagmittag in Hamburg angekommen. Nach drei Tagen in Deutschland steht für das royale Paar in Hamburg der Rückflug ins Vereinigte Königreich an. Zuvor wartet noch ein vierstündiges Programm, an dem die Kinder laut offiziellen Angaben nicht teilnehmen sollen. Erst kurz vor dem Rückflug gegen 17 Uhr sollen die Mini-Royals wieder dabei sein.

Zum Auftakt ihrer Stippvisite in der Hansestadt besuchen Kate und William (beide 35) das Internationale Maritime Museum, wo sie sich über Projekte zur Meeresforschung informieren. Danach geht es für den Herzog und die Herzogin weiter zu einem Kinderkonzert in der Elbphilharmonie. Wenn der Enkel von Queen Elizabeth II. und seine Frau gegen 14.30 Uhr das Konzerthaus verlassen, sollen auch die Hamburger die Gelegenheit haben, auf dem Platz der Deutschen Einheit einen Blick auf sie zu werfen.

Ein Besuch der Airbus-Produktion, Gespräche mit dortigen Auszubildenden und die Besichtigung zweier Hubschrauber bilden den Abschluss der Reise, die am Mittwoch in Berlin begonnen hatte und das Paar am Donnerstag auch nach Heidelberg führte. Vom Airbus-Gelände aus wollen sie dann die Rückreise antreten - rechtzeitig zum vierten Geburtstag von Prinz George am Samstag. (dpa)