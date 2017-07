München – Royaler Besuch in Bayern: Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden kommen am Sonntag nach München – und bleiben gleich mehrere Tage im Freistaat. Am Sonntag (20.30 Uhr) besuchen sie zunächst ein Benefiz-Jazzkonzert im Prinzregententheater anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Konzertgesellschaft München.

Der Erlös des Konzerts geht unter anderem an die Stiftung Childhood der schwedischen Monarchin. Die Stiftung mit Sitz in Deutschland setzt sich für Kinderrechte ein. Am Montag stehen weitere Termine in München an: Unter anderem erhält Königin Silvia den Bayerischen Verdienstorden für ihr soziales Engagement. Am Dienstag reist sie mit ihrem Mann nach Franken, wo die beiden an der Eröffnung der Bayreuther Festspiele teilnehmen wollen.

Das schwedische Königspaar hat eine besondere Verbindung zu München: Bei den Olympischen Spielen 1972 lernten sie sich in der bayerischen Hauptstadt kennen. (APA/dpa)