Ellmau – „Heute bin ich kein Fernsehstar, sondern ein Kaiser-Star!“, freute sich der charmante Schauspieler Siegfried Rauch bei der Verleihung seines Kaiser-Sterns am Dienstagabend im Ellmauer Kapellenpark. Bei den Dreharbeiten zu den beiden Spielfilmen „Ruf der Berge“, die beim Marcher Bauern in Ellmau stattgefunden haben, spielte Rauch erstmals am Wilden Kaiser. „Das Wichtigste beim Film ist die Optik und nicht das Gequatsche“, erklärte Rauch und fügte hinzu, dass die Filme ohne die Kulisse des Wilden Kaisers nur halb so schön geworden wären.

Seit Beginn der beliebten Bergdoktor-Serie im Jahre 2007 ist Siegfried Rauch in der Rolle des Ellmauer Senior-Arztes Roman Melchinger auch aus dieser nicht mehr wegzudenken. Daher wurde er zu einem gern gesehenen Gast im Bergdoktor-Dorf Ellmau. „Wir wurden hier von allen so herzlich aufgenommen!“, freut sich der Schauspieler.

„Seit 2007 ist der Bergdoktor ein Riesenerfolg, der ohne euch und euer herzliches Auftreten nicht möglich wäre“, betonte der Tourismusmanager für Ellmau, Peter Moser. Auch Ellmaus Bürgermeister Klaus Manzl bedankte sich im Namen der Gemeinde bei Rauch dafür, dass er und seine Kollegen dem Dorf am Wilden Kaiser zu internationaler Bekanntheit verhalfen.

Nach der Enthüllung von Rauchs Kaiser-Stern gab eine kleine Abordnung der Musikkapelle Ellmau noch ein Ständchen, ehe bei den Ellmauer Sommernächten noch ein wenig gefeiert wurde. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch weitere Mitglieder der Bergdoktor-Serie wie etwa Ronja Forcher. Besonders erwähnenswert ist, dass Forcher in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Wilder Kaiser heuer erstmals einen Theaterworkshop für Kinder veranstaltet. Nähere Infos dazu gibt’s beim Tourismusverband Ellmau.

Neben Siegfried Rauchs Kaiser-Stern befinden sich bereits drei weitere im Ellmauer Kapellenpark. Hier verewigt wurden bereits Bergdoktor Hans Sigl sowie Sascha Hehn für den Film „Der Wilde Kaiser“ und der erfolgreiche Automobilrennfahrer Hans-Joachim Stuck. (fh)