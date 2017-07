London – Nach zwei Jahren als Hubschrauber-Rettungspilot wendet sich Prinz William wieder voll und ganz seinen royalen Pflichten zu. Der 35-Jährige wollte am Donnerstag eine letzte Nachtschicht fliegen.

In seiner Zeit mit den Rettungskräften sei er von Menschen nach Hause eingeladen worden, um „Augenblicke extremer Gefühle zu teilen, von Erleichterung, dass wir jemandem eine Chance zu kämpfen gegeben haben, bis zu tiefer Trauer“, schrieb William in einem Gastbeitrag für die Zeitung The Eastern Daily Press. Bereits im Jänner hatte der britische Königspalast bekannt gegeben, dass William und seine Frau Kate sich stärker ihrer offiziellen Rollen als Vertreter von Königin Elizabeth II. widmen wollten.

Die Queen hatte in den vergangenen Monaten zunehmend Termine an Mitglieder der Königsfamilie abgegeben. Ihr gesundheitlich angeschlagener Mann Prinz Philip geht ab Herbst in Pension und wird auf eigenen Wunsch keine Repräsentationspflichten mehr wahrnehmen. Kate und William werden nun mit ihren Kindern George und Charlotte ihr derzeitiges Domizil Anmer Hall im ostenglischen Norfolk verlassen und in ihre Londoner Residenz ziehen, den Kensington-Palast. (APA/AFP)