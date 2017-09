Von Christiane Fasching

Innsbruck – Hinter der Frage, was man am 31. August 1997 getan hat, stecken viele Geschichten. Wer damals kein Kleinkind war, erinnert sich in der Regel sofort an den Moment, als er von Lady Dianas Unfalltod in einem Pariser Tunnel erfuhr. Ein Tod, der eine ungeahnte Massentrauer auslösen sollte: Das Begräbnis der zu Lebzeiten meistfotografierten Frau der Welt verfolgten am 6. September weltweit rund 2,5 Milliarden Menschen vor dem Fernseher. Wie viele von ihnen mitweinten, als Elton John „Goodbye England’s Rose“ anstimmte, ist nicht verbrieft – aber der Taschentuch-Verbrauch dürfte in diesen Spätsommertagen vor 20 Jahren drastisch angestiegen sein.

Doch wie lässt es sich erklären, dass Milliarden Menschen um eine Frau trauern, die sie persönlich nie zu Gesicht bekommen haben? „Lady Diana bot viele Projektionsflächen: Sie gab offenherzig Einblicke in private Probleme, wodurch man sich mit ihr verbunden fühlte. Und gerade die Tatsache, dass es keinen direkten Kontakt mit ihr gab, hat die Verbundenheit verstärkt: Das Bild, das man sich von ihr aufgebaut hatte, wurde nie durch die Realität zurechtgerückt“, sagt Fritz Hausjell vom Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Wien. Dass das Interesse an der „Königin der Herzen“ auch 20 Jahre nach ihrem Tod nicht abgerissen ist, verwundert ihn nicht weiter. „Unsere Gesellschaft funktioniert nun einmal in Jubiläen: Und diese Flut an Dokus, die es nun gab, hat zunächst einmal ein Publikum angezogen, das im Rückblick sagen konnte: ,Ja, genauso war es.‘ Aber es waren sicher auch genügend Zuschauer dabei, die sich im Abstand von 20 Jahren über ihre Tränen von einst gewundert haben“, ist Hausjell überzeugt. Der 20. Todestag wird in seinen Augen auch nicht der letzte gewesen sein, der medial ausgeschlachtet wird. „Das Interesse an Lady Diana hält sicher noch viele Jahre an: Ihr Leben glich ja einem Drehbuch, das nicht dramatischer hätte sein können. Dazu kommen die offenen Fragen, die man mit ihrem frühen Tod verknüpft – das befeuert natürlich auch Verschwörungstheoretiker“, sagt der Medienexperte, der den Hype auch mit dem Todesdatum verknüpft. „Das mag zwar zynisch klingen: Aber um diese Zeit kämpft man ansonsten mit dem Sommerloch.“

Die damals lautstarke Kritik an den hemmungslosen Paparazzi, die der Prinzessin von Wales bis in der Stunde ihres Todes an den Fersen klebten, hat laut Hausjell allerdings zu keinem Umdenken in der Medienlandschaft geführt: „Es gab keinen Lernprozess. Im Gegenteil. Heute wären die Bilder wohl noch gnadenloser.“ Schließlich sei das Internet damals noch „in den Strampelhosen“ gesteckt, die Berichterstattung war also den klassischen Medien vorbehalten. „Mittlerweile gibt es durch die sozialen Medien eine unüberschaubare Flut an Absendern, die ihre Bilder ohne nachzudenken in die Welt schicken. Es gilt zu befürchten, dass heute das eine oder andere Unfall-Selfie von Schaulustigen im Netz kursieren würde. Die Welt verblödet ja zusehends“, sagt Hausjell.

Wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Medienphänomen Diana strebten viele von Hausjells Studenten in den Monaten nach ihrem Tod an. Fertiggestellt wurde letztlich aber keine der Arbeiten. Hausjell: „Für eine seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung müsste man das Allgemeine hinter dem besonderen Fall herausarbeiten – und dabei auch eine gewisse Distanz walten lassen. Diese Distanz hat im Fall von Diana den Studenten offenbar gefehlt.“

Am Anfang war das Ende

Großbritannien ohne die Queen – unvorstellbar. Ein Prinz Charles als ihr Nachfolger auf dem Thron. Inzwischen sogar für Skeptiker denkbar. Ja so ändern sich die Zeiten. Vor 20 Jahren hätte man sich dies alles so bekannterweise nämlich nicht vorstellen können. Sprach sich doch einst jeder vierte Brite für die Abschaffung der Monarchie aus ...

Aber woher dieser Umschwung? Wagen wir eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997. Das Jahr, in dem die Beliebtheit des Königshauses seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte. „Die Königsfamilie hat uns fallengelassen.“ „Wenn die Windsors nicht ihre Lektion lernen, dann werden sie nicht nur Diana bestatten, sondern auch ihre eigene Zukunft.“ So lauteten nur zwei von vielen Schlagzeilen, die Tage nach dem Tod Prinzessin Dianas durch die britische Medienlandschaft geisterten.

Schlagzeilen, die eben nicht nur die Meinung des jeweiligen Journalisten widerspiegelte, sondern jene des Volkes. Groß war der Ärger über das Königshaus. Während weltweit nämlich Menschen um eine ihnen eigentlich unbekannte Person trauerten, kam von der Königsfamilie nichts. Weder ein öffentliches Statement noch wurden die Flaggen auf dem Buckingham Palast auf Halbmast gesetzt. Ein Affront!

Erst am Tag vor der Beisetzung wandte sich Elizabeth II. in einer Fernsehansprache dann doch an die Öffentlichkeit. Dennoch – die Beziehung zwischen den Royals und ihren Landsleuten war zerrüttet. Die Monarchie in Sachen Sympathie am Ende.

Dieses Ende steht, wie man heute weiß, jedoch zugleich auch für einen Neuanfang. „Paradoxerweise waren es der Tod der ‚Prinzessin des Volkes‘ und die folgenden Gefühlsausbrüche, die die Königsfamilie zur Anpassung gezwungen haben“, bringt es PR-Experte Mark Borkowski auf den Punkt. „Sie musste sich modernisieren.“ Ob sie wollte oder nicht. Die Royals durften sich nicht länger hinter dicken Palastmauern verstecken und sollten auch Gefühle zeigen. Kurzum: Sie sollten Mensch sein.

Ein eigentlich simpler Plan, der aber wohl nur dank einigen Kalküls aufging. Oder um es mit den Worten von Dianas früherem Privatsekretär Patrick Jephson zu sagen: „Die Monarchie ist mehr und mehr das Produkt einer sehr ausgeklügelten Informationskampagne.“ So werden nur gezielt positive Nachrichten über die Familie verbreitet und die Superstars Catherine, George und Charlotte bei öffentlichen Terminen volksnah in Szene gesetzt. Sei es drum, das wohl dosierte Schauspiel funktioniert und die royale Firma ist beliebter denn je. (AFP, kew)