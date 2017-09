New York – Kendall Jenner soll zur Mode-Ikone des Jahrzehnts gekürt werden – obwohl sie vor zehn Jahren erst elf Jahre alt war. Die Halbschwester von Kim Kardashian erhält am 8. September in New York den Preis der Mode-Website „Daily Front Row“. Die 21-Jährige läuft auf den Laufstegen der Welt für die größten Modemarken. Bekannt wurde sie aber auch durch die Serie „Keeping up with the Kardashians“.

Jenner folgen 83 Millionen Menschen auf Instagram. In den sozialen Netzwerken entbrannte eine Debatte um ihre Ernennung zur Mode-Ikone des Jahrzehnts: „Was ist mit Naomi Campbell oder Cindy Crawford“, fragte eine Nutzerin namens Ginger Winger auf Twitter. Sie warf Jenner vor, ihren Erfolg nicht erarbeitet, sondern über den Kardashian-Clan erlangt zu haben.

Kendall Jenner ist die Tochter von Kris Jenner, der Witwe des Anwalts Robert Kardashian. Der Markenwert des Familien-Clans wird wegen seiner Vermarktung von zahlreichen Kosmetikmarken, Mode und Online-Spielen auf mehrere hundert Million US-Dollar geschätzt. (APA/AFP)