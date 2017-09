Lissabon - US-Popstar Madonna ist einem Medienbericht zufolge für die Fußballkarriere ihres Sohnes nach Lissabon gezogen. „Madonna ist keine Touristin mehr, sie ist Lissabonnerin“, schrieb das Wochenmagazin Visao am Donnerstag. Dem Bericht zufolge lebt die 59-Jährige derzeit in einem Hotel in der portugiesischen Hauptstadt.

Sie habe aber bereits ein Haus in Sintra nahe Lissabon gekauft und warte nur noch auf den Abschluss der Renovierungsarbeiten. Die Tageszeitung Correio da Manha berichtete, Madonnas elfjähriger Adoptivsohn David Banda sei vom Trainingszentrum des Fußballvereins Benfica Lissabon angenommen worden, nachdem er im Frühjahr einen Aufnahmetest bestanden habe. Demnach lebt der Bub in der Fußballakademie im Vorort Seixal, bis am französischen Gymnasium in Lissabon das Schuljahr beginnt. Die Popdiva wurde im Mai an der französischen Schule gesehen.

Bei dem Haus im idyllischen Ort Sintra 30 Kilometer nordwestlich von Lissabon handelt es sich um ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das um 7,5 Millionen Euro zum Verkauf stand. Demnach sollen die Renovierungsarbeiten noch etwa ein halbes Jahr andauern. Das Magazin veröffentlichte Fotos vom Instagram-Konto der Sängerin, auf denen der Star bei mehreren Portugal-Besuchen in den vergangenen Monaten zu sehen ist. David Banda war 2006 das erste von vier Kindern, die Madonna aus Malawi adoptierte. Außerdem hat die Sängerin zwei leibliche Kinder. (APA/AFP)