Los Angeles – Für Jahre waren sie Hollywoods Traumpaar, dann plötzlich wurde klar: Es ist aus mit „Brangelina“. Ein Jahr ist die Trennung von Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (53) nun schon her. Nur selten war Jolie seither gemeinsam mit ihren sechs Sprösslingen in der Öffentlichkeit zu sehen. Familienfotos mit dem Vater gab es gar keine mehr.

Nach dem Aus Mitte September nach elf gemeinsamen Jahren und zwei Jahren Ehe überschlugen sich die Ereignisse: In den anfänglichen Rosenkrieg wurde die US-Bundespolizei FBI eingeschaltet, weil Pitt handgreiflich gegenüber eines der gemeinsamen Kinder geworden sein soll. Pitt brach im Mai sein langes Schweigen. In einem Interview sagte der Schauspieler, dass er in Therapie sei und von Alkohol Abstand halte. Er wolle nun ein gesünderes Leben führen und mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Jolie pochte aber darauf, dass die Kinder, 9 bis 16 Jahre alt, in der Obhut der Mutter bleiben und ihren Vater nur bei Besuchen sehen sollen. Pitt strebte eine gemeinsame Sorgerechtsregelung an.

„Ich gehe davon aus, dass sie im Sorgerechtsstreit Fortschritte gemacht haben, vielleicht ist schon ein Deal ausgehandelt“, erklärt die New Yorker Scheidungsanwältin Jacqueline Newman, die selbst Promi-Klienten vertritt. „Es fing alles sehr hässlich an, doch dann haben sie einen Weg gefunden, den anderen nicht öffentlich schlechtzumachen.“

Das Millionenvermögen des Paares dürfte aus Sicht der Scheidungsanwältin leicht zu teilen sein. Sie geht von einem Ehevertrag aus, der regelt, was jedem zusteht. Eine Promi-Trennung im Rampenlicht sei immer schwierig, meint Newman. Doch wenn Kinder mit im Spiel seien, würden sich viele Paare besonders Mühe geben. Als Beispiel nennt sie Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin. Nach elf Jahren Ehe hatten die Eltern von Moses und Apple 2014 einen Schlussstrich gezogen. Sorgerecht und Gütertrennung wurden privat geregelt.

Weniger harmonisch und mit einem knallharten Vertrag lief die Trennung eines weiteren Hollywood-Paares ab, von Tom Cruise und Katie Holmes. Die heute 38-Jährige habe bei der Scheidung im November 2011 laut Daily Mail einige Verbote akzeptieren müssen. Unter anderem forderte Cruise im Gegenzug für ein millionenschweres Kindergeld für die gemeinsame Tochter, dass sich seine Ex-Frau fünf Jahre lang nicht mit einem anderen Partner in der Öffentlichkeit zeigen darf. Holmes hielt sich mehr oder weniger daran, ihre Beziehung zu dem Schauspielerkollegen Jamie Foxx soll bereits vier Jahre dauern. Vergangene Woche zeigte sich das Paar erstmals glücklich zusammen in Malibu. Das vertraglich verankerte Versteckspiel hat ein Ende. (TT, dpa)