Toronto – Prinz Harry (33) ist mit seiner Freundin Meghan Markle (36) gemeinsam öffentlich aufgetreten – allerdings saßen sie bei der Eröffnung der „Invictus Games“, einem Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen, im kanadischen Toronto nicht nebeneinander. Der britische Prinz habe in der VIP-Reihe neben US-First Lady Melania Trump (47) und dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau (45) Platz genommen.

Auf Fotos war die US-Schauspielerin im Publikum lächelnd und klatschend zu sehen. In britischen Medien war von dem ersten öffentlichen Auftritt der beiden die Rede und von einem „Meilenstein“ in der Beziehung des Paars.

Harry, der selbst als Soldat in Afghanistan im Einsatz war, sagte bei der Eröffnung der Spiele am Samstag, die Erfahrungen im Militär hätten sein Leben verändert. Er hatte die „Invictus Games“ gegründet. Vor der Eröffnung hatte er sich schon mit Melania Trump getroffen.

Meghan Markle und Prinz Harry hatten sich im vergangenen Sommer über gemeinsame Freunde in London kennengelernt. Anfang des Monats hatte Markle sich sich erstmals öffentlich zu ihrer Beziehung mit Prinz Harry geäußert. „Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt (...) wir sind glücklich“, sagte die 36-Jährige dem Magazin Vanity Fair.

Die in Los Angeles geborene Schauspielerin, deren erste Ehe gescheitert war, lebt in Toronto. Hier finden auch die Dreharbeiten zu der US-Fernsehserie „Suits“ statt, in der sie eine Anwaltsgehilfin spielt. Laut seinem offiziellen Kalender wird Harry während der gesamten achttägigen Invictus Games bei Markle wohnen. (dpa, APA/AFP)