Malibu – Rockstar Tom Petty, Leader der Heartbreakers, ist tot. Der 66-jährige Amerikaner war am Sonntag in seinem Heim in Malibu bewusstlos gefunden und in ein Spital gebracht worden. Der Musiker hatte einen Herzstillstand erlitten und atmete nicht mehr, berichtete das Portal TMZ. Am Montag wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgeschalten. Das Label CBS bestätigte Pettys Tod.

Petty hatte unzählige Hits wie „I Wont‘t Back Down“, „Learning To Fly“ und „Mary Jane‘s Last Dance“. Zuletzt erschien das Album „Hypnotic Eye“. Petty war 2002 in die Rock and Roll Hall Of Fame aufgenommen worden. (APA)