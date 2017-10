Die britische Schauspielerin Sophie Turner (21, „Game of Thrones", „X-Men: Apocalypse") und der amerikanische Sänger Joe Jonas (28) haben sich verlobt. Beide posteten am Sonntag auf ihren jeweiligen Instagram-Konten ein Foto ihrer Hände, mit einem Ring an Turners Finger. „Sie hat Ja gesagt", schrieb Jonas dazu. „Ich habe Ja gesagt", bekräftigte Turner auf ihrer Seite. Sie sind seit einem Jahr zusammen.

Mit seinen Brüdern Kevin und Nick hatte Joe 2005 die von Teenagern umschwärmte Band Jonas Brothers gegründet. 2013 gingen die Musiker aus dem US-Staat New Jersey getrennte Wege. (dpa)