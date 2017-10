Kopenhagen – Der dänische Regisseur Lars von Trier hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe die isländische Sängerin Björk bei Dreharbeiten belästigt. „Das war nicht der Fall“, sagte der 61-Jährige am Montag der Zeitung Jyllands-Posten. „Aber dass wir keine Freunde waren, das ist ein Fakt.“ Björk (51) hatte am Sonntag in einem Eintrag auf Facebook berichtet, sie sei von einem dänischen Regisseur belästigt worden. Als sie den Mann abgewiesen habe, habe er geschmollt und sie vor dem Team schlecht gemacht. Einen Namen nannte sie nicht.

Mit von Trier drehte Björk den Musicalfilm „Dancer in the Dark“, der im Jahr 2000 die Goldene Palme in Cannes gewann. Von Trier sagte der Zeitung, es überrasche ihn nicht, dass die Sängerin ihn jetzt beschuldige. Sie habe sich ständig über ihn beklagt und es habe Streit gegeben.

Auch Produzent Peter Aalbæk Jensen wies die Vorwürfe zurück: „So weit ich mich erinnere, waren wir Opfer“, sagte er. „Diese Frau war stärker als Lars von Trier, ich und unsere Firma zusammen. Sie diktierte alles.“

Björk hatte geschrieben, ihr Facebook-Eintrag sei inspiriert von den Frauen, die nach dem Skandal um sexuelle Belästigungen in Hollywood von ihren Erfahrungen berichtet hätten. (dpa)