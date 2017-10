Düsseldorf — Werbestar Verona Pooth hat sich vom sozialen Netzwerk Facebook verabschiedet. Zugleich forderte sie ihre mehr als 100.000 Facebook-Follower auf, ihrem Instagram-Account zu folgen. Dort hat sie bereits 189.000 Fans. "Ich würde euch sonst sehr vermissen. Ich warte auf Euch", schreibt die 49-Jährige.

Pooths Manager Alain Midzic begründete den Schritt am Freitag mit den vielen fragwürdigen Kommentaren. "Facebook macht unfassbar viel Arbeit. Was da teilweise ankommt, ist der blanke Horror. Da sind so viele Verrückte unterwegs, Hater und Pädophile. Wir können und wollen das nicht alles stehenlassen", sagte er. (APA/dpa)